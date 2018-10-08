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منوعات

فضيحة جديدة في بريطانيا.. منع شقيقة ميجان ماركل من دخول القصر الملكي.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:04 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، تظهر فضيحة جديدة فى العائلة الملكية البريطانية، بعدما تم طرد شقيقة ميجان ماركل، بعد شجار مع حراس الأمن على باب القصر.

كانت سامانثا شقيقة ماركل متجهة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بريطانيا، من أجل مقابلة شقيقتها الصغري، خاصةً بعد نشوب خلاف الأسرية فى أسرة ميجان عقب زواجها من الأمير هاري.

وتظهر لقطات كيف رفض الحراس دخول سامانثا للقصر، ومن ثم طردها بشكل غير لائق أمام أعين الجميع، لتغادر الشقيقة الكبري البالغة من العمر 53 عامًا المكان.

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