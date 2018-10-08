ردود أفعال دكة الأهلي بأهداف فريقها في الاتحاد.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، رد فعل كارتيرون مدرب الأهلي واللاعبين، عقب إحراز أهداف القلعة الحمراء فى مرمى الاتحاد السكندري، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب السلام في إطار الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وفاز الاتحاد برباعية مقابل ثلاث أهداف على منافسه النادي الأهلي عن طريق خالد قمر ، شافيو موموني ، احمد الالفي ، وأيمن أشرف هدف في مرماه بالخطأ ، بينما أحرز مروان محسن ، ووليد سليمان ومحمد شريف للقلعة الحمراء.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد الى 14 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما يهبط الأهلي الى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

