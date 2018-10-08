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رياضة

جماهير الأهلي تؤازر الفريق أمام الاتحاد.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:35 ص
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة "صدى البلد"، تواجد جماهير الأهلي في ملعب السلام لمؤازرة الفريق أمام الاتحاد السكندري، بالمباراة التي جمعتهما أمس في إطار الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مدرجات ملعب السلام طلاب الجامعات وخاصة الفتيات وتهتف للنادي الأهلي.

وفاز الاتحاد برباعية مقابل ثلاث أهداف على منافسه النادي الأهلي عن طريق خالد قمر، شافيو موموني ، احمد ألالفي ، وأيمن أشرف هدف في مرماه بالخطأ ، بينما أحرز مروان محسن ، ووليد سليمان ومحمد شريف للقلعة الحمراء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد الى 14 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما يهبط الأهلي إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

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