ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

فرحة جهاز الاتحاد واللاعبين بعد الفوز على الأهلي .. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة "صدى البلد"، فرحة لاعبو فريق الاتحاد السكندري وحلمي طولان مدرب زعيم الثغر بعد المباراة الأهلي التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في إطار الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاتحاد برباعية مقابل ثلاث أهداف على منافسه النادي الأهلي عن طريق خالد قمر ، شافيو موموني ، احمد ألالفي ، وأيمن أشرف هدف في مرماه بالخطأ ، بينما أحرز مروان محسن ، ووليد سليمان ومحمد شريف للقلعة الحمراء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد الى 14 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما يهبط الأهلي إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

ترشيحاتنا

أسطورة تشيلسي يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا

القنصل السعودي بإسطنبول يكشف سر وجود جمال خاشقجي في القنصلية

رجل يغرس سكينا بطول 8 بوصات في رأسه لعدم قدرته على التنفس من الأنف .. فيديو صادم

شاهد.. تصرف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي مع طفل إندونيسي من ضحايا تسونامي

دياب ينشر صور زفافه: أنا اتجوزت يا جماعة أه والله

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

ملكة جمال مصر توجه رسالة لرواد فيس بوك: لا ألتفت لآراء الآخرين.. فيديو

رسالة نارية من إبراهيم سعيد لمدرب الأهلي بعد الهزيمة من الاتحاد

أمين الفتوى يوضح هل صلاة الفجر سنة أم فريضة؟.. فيديو

صاحب مبادرة خفض أسعار السلع في مصر الجديدة يكشف تفاصيل الفكرة

نصر سالم: سرية مصرية قهرت لواء وكتيبة دبابات وأخرى مظلات إسرائيلية في 56

أول تعليق من حسن المستكاوي على مباراة الأهلي والاتحاد: عشوائية بلا تنظيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

نصر سالم: سرية مصرية قهرت لواء وكتيبة دبابات وأخرى مظلات إسرائيلية في 56
اللواء نصر سالم : قوات الاستطلاع لم تنسحب بعد 67
طريقة عمل بارز الشوفان الصحي بسعرات حرارية أقل
توحيد مجدي يروي قصة استشهاد شقيق الرئيس السادات في حرب أكتوبر.. فيديو
وليد صلاح الدين ينصح لاعبي الاتحاد: شوية ثبات انفعالي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟