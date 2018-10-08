فرحة جهاز الاتحاد واللاعبين بعد الفوز على الأهلي .. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، فرحة لاعبو فريق الاتحاد السكندري وحلمي طولان مدرب زعيم الثغر بعد المباراة الأهلي التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في إطار الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وفاز الاتحاد برباعية مقابل ثلاث أهداف على منافسه النادي الأهلي عن طريق خالد قمر ، شافيو موموني ، احمد ألالفي ، وأيمن أشرف هدف في مرماه بالخطأ ، بينما أحرز مروان محسن ، ووليد سليمان ومحمد شريف للقلعة الحمراء.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد الى 14 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما يهبط الأهلي إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

