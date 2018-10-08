ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد سامي: البطولة العربية لا تصب في مصلحة الفرق وأفريقيا أهم

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:25 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تحدث أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم عن ضغط المباريات للفرق في الفترة الحالية والتي تتسبب في إصابة اللاعبين.

وقال "سامي" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" "مصلحة الفريق انك متشاركش في البطولات وتحشر ماتشات بسبب الفلوس والعائد المادي الكبير منها".

وتابع: "اتحدث عن البطولة العربية، العائد المادي أكبر من البطولة الأفريقية ولكن البطولة الأفريقية توصلك لكأس العالم للأندية واحتكاك كبير مع الأندية الأوروبية".

ترشيحاتنا

الأهلي يتلقى أول هزيمة في الدوري على يد الاتحاد السكندري.. فيديو

رجل يغرس سكينا بطول 8 بوصات في رأسه لعدم قدرته على التنفس من الأنف .. فيديو صادم

شاهد .. معاناة طلاب قرى الصعيد في طرق الموت خلال ذهابهم للمدارس

75 دقيقة.. سيطرة أهلاوية وصمود من الاتحاد للحفاظ على التقدم.. فيديو

أخطاء لقص الشعر تقع فيها السيدات صاحبات الوجه العريض

تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته

أمين الفتوى يوضح هل صلاة الفجر سنة أم فريضة؟.. فيديو

اليوم .. محاكمة الفنانة مريهان حسين في قضية كمين الهرم

نصر سالم: سرية مصرية قهرت لواء وكتيبة دبابات وأخرى مظلات إسرائيلية في 56

ياسمين صبري في عمر الـ 21 سنة.. فيديو نادر

وزير الري: إزالة 400 ألف حالة تعد على النيل

أحمد سامي: هذا الثنائي لابد من انضمامه لمنتخب مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

فيديو

بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو
أحمد سامي: المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: البطولة العربية لا تصب في مصلحة الفرق وأفريقيا أهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟