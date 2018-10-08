أحمد سامي: البطولة العربية لا تصب في مصلحة الفرق وأفريقيا أهم

تحدث أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم عن ضغط المباريات للفرق في الفترة الحالية والتي تتسبب في إصابة اللاعبين.



وقال "سامي" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" "مصلحة الفريق انك متشاركش في البطولات وتحشر ماتشات بسبب الفلوس والعائد المادي الكبير منها".



وتابع: "اتحدث عن البطولة العربية، العائد المادي أكبر من البطولة الأفريقية ولكن البطولة الأفريقية توصلك لكأس العالم للأندية واحتكاك كبير مع الأندية الأوروبية".

