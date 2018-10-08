ردود أفعال دكة الاتحاد على أهداف الفريق في الأهلي.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، رد فعل حلمي طولان مدرب الاتحاد السكندري واللاعبين، عقب إحراز أهداف زعيم الثغر فى مرمي الأهلي، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب السلام في إطار الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وفاز الاتحاد برباعية مقابل ثلاث أهداف علي منافسه النادي الأهلي عن طريق خالد قمر ، شافيو موموني ، احمد ألالفي ، وأيمن أشرف هدف في مرماه بالخطأ ، بينما أحرز مروان محسن ، ووليد سليمان ومحمد شريف للقلعة الحمراء.



وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد الى 14 نقطة ويحتل المركز السادس، بينما يهبط الاهلي الى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

