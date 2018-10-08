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اللواء نصر سالم: الجندي المصري أجبر إسرائيل على طلب الانسحاب في 1973

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:30 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن حرب 6 أكتوبر 1973 وجهت القوات المسلحة المصرية درسا قاسيا لإسرائيل حيث إنه في 6 ساعات فقط، خط بارليف أصبح في خبر كان بالرغم من أن خبراء أوروبا صرحوا أن تجاوز خط بارليف يحتاج قنبلة ذرية.

وتابع "سالم" خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الاولى"، فى 6 ساعات فقط عبر القناة وخط بارليف حوالى 80 ألف جندى مصرى كاملين العتاد والعدة.

وأكد "سالم" أن العدو الإسرائيلى استنجد بدول العالم فى ثانى أيام حرب أكتوبر 73 بسبب ما فعلته بهم القوات المسلحة المصرية إلا أن هدد السياسي الأمريكي هنري كيسنجر، الرئيس الراحل السادات يوم 9 نوفمبر 73 بمشاركة القوات الأمريكية مع إسرائيل ضد مصر فرد عليه السادات قائلا: "لن أترك شبرا واحد من أرض سيناء حتى ولو تبقى جندى واحد من الجيش المصرى، فما كان من كيسنجر إلى أن أبلغ السادات باستعداد إسرائيل على الانسحاب مقابل عقد معاهدة السلامة معها".

وأوضح "سالم" أن الرئيس السادات سئل كيسنجر عن ضمان انسحاب إسرائيل من الحرب فرد كيسنجر عليه قائلا: "الضمان هو جيشك".


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