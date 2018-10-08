أحمد سامي: المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.. فيديو

يرى أحمد سامي المدير الفني لفريق "نجوم إف سي"، أن كثرة المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.



وقال سامي في حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "المؤجلات ليست في صالح الأهلي، هناك ضغط كبير واقع على اللاعبين".



وأردف: عندما تخوض كل الفرق مباريات فى وقت واحد، هناك يكون الضغط على الجميع، وليس على أندية بعينها.

