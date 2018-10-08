أحمد سامي: دور المدير الفني إن اللعيبة تصدقه علشان ينجح

أكد أحمد سامي، المدير الفني لفريق النجوم، أن اللاعبين تحتاج تعاملا خاصا من أجل أن تؤدي بشكل جيد، وتقدر على التعامل الإيجابي مع المدرب.



وقال أحمد سامي في حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "أهم شيء أن يكون اللاعب مؤمن بتفكير المدرب، لن تقدر أن تكذب على لاعبك".



وأكمل: "قليل من اللاعبين من يصدق مدربه، ولكي تساعد اللاعب أن يؤدي بشكل جيد يجب أن يكون واثقا في مدربه، وأن يساعده لكي يتطور أكثر".

