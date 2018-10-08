وزير الري: متر مياه الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، إن متر مياه الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات لكي يصل إلى المواطن، مؤكدا أن تسريب المياه يهدر ملايين الجنيهات.



وأضاف عبد العاطي، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن حصيلة مصر من المياه سنويا بكافة أنواعها 60 مليار متر مكعب، موضحا أن نصيب الفرد أقل من 600 متر يوميا مشيرا الى احتمال انخفاضه بسبب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى وجود حملة إعلامية من أجل توعية المواطنين، بالتعاون مع كثير من الجهات من أجل الحفاظ مياه الدولة.



وأوضح وزير الري، أن الوزارة لديها استراتيجية تعمل على 4 محاور لترشيد المياه، مؤكدا العمل على تطهير مجرى النيل باستمرار، لتحسين نوعية المياه وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة مياه الصرف واستخدامها في الري.