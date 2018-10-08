نتائج أولية: المرشح اليميني بوسونارو يتقدم سباق الرئاسة في البرازيل

أظهرت نتائج رسمية أولية لانتخابات الرئاسة التي جرت في البرازيل تصدر عضو الكونجرس اليميني جايير بوسونارو السباق، لكنه سيواجه جولة إعادة أمام منافسه اليساري فرناندو حداد.



وبعد فرز 52% من الأصوات حصل بوسونارو على 49% من الأصوات الصحيحة متقدما بفارق كبير على حداد رئيس بلدية ساو باولو السابق والذي حصل على 26% وجاء بعده سيرو جوميز حاكم سيرا والذي حصل على 12%.



وإذا لم يحصل أي منهم على أغلبية سيخوض أكثر مرشحين اثنين حصلا على أصوات جولة إعادة في 28 أكتوبر.