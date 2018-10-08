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أخبار البلد

أبو سعدة يطالب لجنة حقوق الإنسان بالتنسيق مع المجلس في خطتها القادمة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:47 ص
صدى البلد
أماني نوار
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، بشأن التشريعات التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إنها خطة طموحة ويجب أن يتم تنفيذها في إطار الأجندة التشريعية.

واضاف "أبو سعدة" لصدى البلد أنه يرى أن تعديل قانون الجمعيات الأهلية يجب أن يأخذ الأولوية في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان موضحا أن القانون يعزز استقلال الجمعيات وتقوية دورها في المجتمع.

وأشار أبو سعدة إلى ضرورة صدور هذا القانون لفك الاشتباك بين الدولة ومنظمات حقوق الإنسان بحيث يلزم القانون كل المنظمات الحقوقية بتوفيق أوضاعها لاسيما تلك التي تأخذ شكل الشركات المدنية إذا أرادت أن تستمر فى عملها كجمعيات أهلية وان تخضع لإشراف ورقابة وزارة التضامن مما يعكشس الشفافية والمحاسبة في عملها.

وطالب أبو سعدة من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتعزيز دوره ومناقشة تقاريره واستخدامها فى الدور الرقابى لأعضاء اللجنة لاسيما وأن المجلس لديه خبرات وإمكانيات مهمة فى مجال حقوق الإنسان ولديه مكتب للشكاوى ولجنة للشكاوى وآليات للاستماع وهذا يمكن أن يتكامل مع دور اللجنة وأن تتبنى اللجنة التوصيات التي يصدرها المجلس.

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