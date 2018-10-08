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اقتصاد

قطاع الأعمال: 750 مليون جنيه لتطوير القابضة للأدوية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
علياء فوزى
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى تنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة لعدد من الشركات التابعة لها للانتقال بها من مربع الخسائر، وتراجع معدلات الأداء إلى آفاق جديدة من تحقيق الربحية.

وتغطى الخطة التى تنفذها وزارة قطاع الأعمال 26 شركة خاسرة تمثل 90% من خسائر الشركات التابعة، منها 4 شركات تابعة للقابضة للأدوية تحقق 792 مليون جنيه، كما تم تخصيص 750 مليون جنيه لتطوير الشركة القابضة للأدوية.

وكشفت استراتيجية تطوير الشركة القابضة للأدوية عن الاتفاق بين وزارتى قطاع الأعمال والصحة على تسهيل تسجيل مستحضرات دوائية جديدة مع إعادة تسعير الأدوية التى تقل أسعارها عن تكلفة إنتاجها وكذلك دعم توجه الشركات للتصدير عن طريق بحث سبل تذليل العقبات المتعلقة بمتطلبات الأسواق الخارجية بخصوص الالتزام بسعر المنتج في بلد المنشأ، فضلًا عن تسوية مديونية وزارة الصحة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى حققت خسائر 602 مليون جنيه.

وتضمنت الاستراتيجية المبادرات المشتركة بين الوزارتين، وبحث سبل زيادة دور المصرية لتجارة الأدوية فى توفير وتوزيع الأدوية التى لا غنى فى السوق المحلى.

أوضحت الاستراتيجية أن وزارة قطاع الأعمال العام كلفت القابضة للأدوية بتحديد مشروعات الصيانة والتأهيل لكل مصنع، التي قدرت التكلفة الاستثمارية لها نحو 750 مليون جنيه، وذلك لتوفيق أوضاع نحو 17 خط إنتاج مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميا (Gmp) والذى من شأنه زيادة القدرة على التصدير والتصنيع للغير مع الشركات العالمية.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أكد خلال اجتماعاته مع رؤساء الشركات القابضة ضرورة توافر كفاءات ذات رؤية وقدرة على قيادة الشركات الإنتاجية لتحقيق الكفاءة والربحية.

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