كاتب تركي يكذب ادعاءات وسائل الإعلام حول اختفاء جمال خاشقجي

كذب الكاتب التركي محمد كانبكلي، كل ما نشرته وسائل الإعلام حول حقيقة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا، مؤكدا عدم وجود أي معلومات لدى الإعلام حتى الآن عن حقيقة الأمر.



وكتب كانبكلي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع أننا كصحفيين أتراك.. نعلم جدا صعوبة تلقي المعلومة في مواضيع بسيطة. لكن استغرب أن الكل الآن أصبح يتحدث عن وجود مصادر رفيعة له في تركيا".



وأضاف: "مع العلم أن معظم وسائل الإعلام التركية عاجزة عن الحصول على مصدر رفيع. يتحدث بهذا الشأن بمن فيهم صحيفة "حريت" الشهيرة".



وتابع كانبكلي: "لا يجب أم يتم الحديث بهذا الشكل المفرط في الإعلام عن مقتل الصحفي حتى تصدر رواية رسمية من الشرطة التركية، تؤكد أنهم حصلوا على الجثة".



وتأتي هذه التصريحات من الكاتب التركي ليكذب أغلب الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن حقيقة اختفاء الكاتب السعودي.