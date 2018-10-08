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وزير الري: إزالة 400 ألف حالة تعد على النيل

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:20 ص
لدكتور محمد عبد العاطي،
لدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية
حسام الحارتي
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الرى والموارد المائية، انه يتم ازالة التعديات على نهر النيل، والمستنقعات على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي": "لدينا 640 ألف حالة تعدى على نهر النيل تم إزالة 400 ألف منها حتى الان"، مضيفا أن عمليات الإزالة مازالت مستمرة معقبا "نفسنا طويل".

وأوضح أن الدولة المصرية من أكثر الدول جفافا على مستوى العالم ، بسبب ندرة الامطار، بالاضافة الى تمثيل الصحراء بنسبة 95 % من مساحتها.

وأشار وزير الري إلى وجود اساليب متطورة من أجل الاهتمام بالموارد المائية داخل الدولة خلال الفترة القادمة، من خلال الترشيد وتحسين نوعية المائية ، بالإضافة إلى تنمية الموارد المائية في ظل ارتفاع الزيادة السكانية.

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