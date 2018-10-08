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أخبار العالم

هجوم إسرائيلي على دول أوروبا بسبب الخان الأحمر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:11 ص
وزير دفاع الاحتلال
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي
شريف سيد
هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيخدور ليبرمان، حكومات ثماني دول أوروبية، متهما إياها بالتدخل الفظ في شؤون إسرائيل السيادية-على حد قوله- وذلك في أعقاب تحذيرات أطلقتها بشأن العواقب الخطيرة الناجمة عن إخلاء وهدم الخان الأحمر، جنوب شرقي القدس.

وأرسل ليبرمان رسالة إلى سفراء كلا من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والسويد وبولندا وبريطانيا، قائلا إليهم:"محكمة العدل العليا في إسرائيل (التي قررت إخلاء الخان الأحمر) ليست بحاجة إلى دروس في القانون من دولهم أو من الاتحاد الأوروبي ككل"، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أنذرت سكان الخان الأحمر بإخلاء منازلهم طوعًا قبل أن تقوم قوات الاحتلال بإخلائهم عن طريق القوة، وأمهلتهم حتى يوم الثلاثاء الماضي لإنهاء الهدم. ويخشى الفلسطينيون من أن تكون رسالة ليبرمان، تمهيدًا لتنفيذ الهدم، كما حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من خديعة إسرائيلية في الخان الأحمر، لهدم القرية بطريقة تمنع مقاومة مخطط الهدم.

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