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وزير الري : فدان الأرز يستهلك 8 آلاف متر مكعب من المياه

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:53 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الرى والموارد المائية
حسام الحارتي
قال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الرى والموارد المائية إنه تم منع تصدير الأرز إلى الخارج خلال الفترة الماضية لترشيد المياه.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية "دي ام سي " ، :" فدان الأرز يستهلك 8 آلاف متر مكعب من المياه والقمح ألفين فقط" .

وأوضح وزير الري ، أنه يتم الآن زراعة الأرز داخل الدولة المصرية فيما يكفى الناتج المحلي فقط ، دون وجود أي عواقب واستهلاك للمياه.

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