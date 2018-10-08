وزير الري : فدان الأرز يستهلك 8 آلاف متر مكعب من المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الرى والموارد المائية إنه تم منع تصدير الأرز إلى الخارج خلال الفترة الماضية لترشيد المياه.



وأضاف عبد العاطي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية "دي ام سي " ، :" فدان الأرز يستهلك 8 آلاف متر مكعب من المياه والقمح ألفين فقط" .



وأوضح وزير الري ، أنه يتم الآن زراعة الأرز داخل الدولة المصرية فيما يكفى الناتج المحلي فقط ، دون وجود أي عواقب واستهلاك للمياه.

