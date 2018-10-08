اللواء نصر سالم : قوات الاستطلاع لم تنسحب بعد 67

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ، إن دور الاستطلاع فى حرب 1973 بدأ في يونيو 1976.



وأضاف "سالم" خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن قوات الاستطلاع المصرية لم تنسحب من سيناء مع باقى القوات المصرية فى 67 ، وباشرت عملها وكانت أول شعاع نور يضئ فى ظلام النكسة.



وتابع "سالم" :"بدأت قيادة القوات المسلحة إعداد قوات استطلاع جديدة ذات قدرات أكبر وتم أرسالها إلى سيناء ، مؤكدا أنه على مدار الـ 6 سنوات بين نكسة 67 و انتصار 73 لم تخلو سيناء من قوات الاستطلاع خلف خطوط العدو وتم التخطيط لـ حرب 6 أكتوبر على أساس المعلومات الواردة من قوات الاستطلاع".



