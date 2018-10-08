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محافظات

تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:42 ص
تفاصيل احتفالات محافظة
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر
شاذلى عبد الفتاح
وسط أجواء مشاعر وطنية مفعمة بالاعتزاز والفخر وفى ليلة ساهرة شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى نُظمت بقصر ثقافة أسوان بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية والمجتمع المدنى.

وبدأت الفعاليات باستقبال كورال أطفال ثقافة العقاد و فرقة أسوان للفنون الشعبية لمحافظ أسوان ومرافقيه ، أعقبها افتتاح المحافظ لمعرض الفنون التشكيلية الذي يضم 35 عملا فنيا لفناني أسوان، بجانب تفقد المحافظ لمعرض الحرف البيئية والمنتجات اليدوية والتى تعبر عن التراث والفن الأسوانى ، وأيضًا تفقده لورشة التمكين الثقافى لذوى الإحتياجات الخاصة.

وفي بداية كلمته أثناء الاحتفالية حرص اللواء أحمد إبراهيم على دعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا من أبطال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين الأبرياء.

موجهًا رسالة حب وعرفان واعتزاز وتقدير لهؤلاء الأبطال فى ذكرى إنتصارات أكتوبر والتى تعتبر علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم ونضاله ، كما أنها يجب أن تكون درسًا وعلامةً ونبراسًا لشبابنا وأبنائنا بمواصلة هذا العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة وطنه من خلال استعادة روح أكتوبر.

وأكد محافظ أسوان على أن النصر العظيم فى أكتوبر 73 نستلهم منه قيم ومبادئ الإنتماء والولاء لحب الوطن بمنهاج عمل يتم تعليمه لأولادنا فى المدارس والجامعة ومراكز الشباب وقصور الثقافة من أجل تعريف شبابنا بعظم التحديات الحالية .

لافتًا إلى أننا نواجه حربًا أشد خطورة تتمثل فى حروب تكنولوجية حديثة تستخدم فيها أدوات العصر ونوافذ الإحباط والإرهاب الأسود عبر مواقع التواصل الإجتماعى والمحطات الفضائية من خلال بث الشائعات والتشكيك ودعاوى الفرقة .

وأضاف المحافظ بأن إنتصار أكتوبر المجيد والذى توج بتحرير أرض سيناء الغالية علينا كان بقيادة جيل عظيم من ضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة وبمساندة كاملة من شعب تحمل وصبر وليثبت ذلك الإرادة الحديدية والعقلية الفذة والعقيدة المؤمنة التى يتحلى بها جيشنا المغوار بتلاحمه مع أبناء وطنه وهذا ما رأيناه واقعًا فى ثورة 30 يونيو والتي صححت المسار والطريق وأعادت لسفينة الوطن بوصلتها نحو الاستقرار والبناء والتعمير .

مقدمًا التحية والتقدير لقائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى قاد المسيرة بحنكة واقتدار وسط تحديات جسام لنجني ثمار عديدة من الإنجازات والتى نشهدها واقعًا ملموسًا هنا فى أسوان بمشروعات استثمارية وخدمية عملاقة فى مختلف المجالات والقطاعات التنموية وهو الذى يتطلب مواصلة مسيرة العمل والبناء والتطوير والتجميل بروح الفريق الواحد الذي يسعى إلى إعلاء الصالح العام على المصالح الشخصية والرؤية الضيقة.

الجدير بالذكر بأن فعاليات الاحتفالية تضمنت أيضًا تكريم أسر الشهداء فى حرب أكتوبر العظيم ، بالإضافة إلى العديد من العروض والفقرات الفنية والشعرية ومنها مسرحية أمر تكليف بطولة الفنانة عزة لبيب والفنان كريم الحسينى وكوكبة من فنانى المسرح ومن إخراج باسم قناوي ، بجانب تقديم قصيدة شعرية وطنية للدكتور نبيل يونس ، أعقبها تقديم أغاني وطنية وحماسية لفرقة أسوان للموسيقى العربية ، وقد اختتمت الفعاليات بالسلام الوطني.
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور
تفاصيل احتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر.. صور

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