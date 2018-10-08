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وزير الري يكشف آخر تطورات سد النهضة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:39 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
حسام الحارتي
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه لم يتم التوصل إلى حل حتى الآن بشأن ملء سد النهضة ، مؤكدا على استمرار المفاوضات لحين الوصول إلى اتفاق عادل.

وأكد عبد العاطي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، إن علاقة مصر بدول حوض النيل وأفريقيا قوية، ونحاول ملء الفراغ الذي طرأ على العلاقات المصرية الأفريقية خلال الفترة الماضية .

وأشار وزير الري إلى قيام الدولة المصرية بمشروعات عديدة في دول حوض النيل ومساعدتها في تطهير البحيرات ، بالإضافة إلى حفر آبار لمياه الشرب.

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