فرقة كورال الأطفال تحيي احتفالات ذكرى أكتوبر بثقافة المنيا

تتوالى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بفرع ثقافة المنيا، حيث شارك قصر ثقافة المنيا احتفالات المحافظة بالذكرى الـ45 لنصر أكتوبر المجيد على المسرح المكشوف بالمنيا بحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ود. محمد جلال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، طه على سالم مدير عام الفرع، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وقدمت فرقة كورال الأطفال بقيادة المايسترو عصام الشاذلي عددا من الأغنيات الوطنية منها "على الدوار، نصرة قوية، أبنك يقولك يا بطل، بشرة خير، عاش عاش"، كما قدمت فرقة الفنون الشعبية بالقصر تابلوهات فنية مع المدرب سيد تونى تحاكي الموروث الشعبي للمحافظة منها "التحطيب، الطهور، التنورة".



الجدير بالذكر أن فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا شاركت فى العديد من المحافل الدولية والإقليمية وحصولها على تكريمات وشهادات تقدير جعلها رمزًا فنيًا كبيرًا بالمحافظة وأصبحت عروضها قاسمًا أساسيًا لتقديم فنونها أمام ضيوف المحافظة الأجانب واحتفالاتها القومية.