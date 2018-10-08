وزيرة نيجيرية سابقة تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة

أعلنت الوزيرة النيجيرية السابقة "أوبياجيلي إيزيكويسيلي" أنها سترشح نفسها في انتخابات الرئاسة العام المقبل.



وكانت إيزيكويسيلي، البالغة من العمر 55 عاما، تشغل سابقا منصب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا كما شاركت في تأسيس جماعة لزيادة الوعي بشأن أكثر من 200 فتاة خطفتها جماعة بوكو حرام في 2014.



وقالت إيزيكويسيلي إنها سترشح نفسها عن حزب المؤتمر المتحالف لنيجيريا. ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في نيجيريا في فبراير2019.



وعملت إيزيكويسيلي في الحكومة النيجيرية خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2007 في البداية كوزيرة للمعادن ثم للتعليم بعد ذلك.



في الوقت نفسه اختار حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم الرئيس محمد بخاري مرشحا له في انتخابات الرئاسة في حين اختار حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الديمقراطي، عتيق أبو بكر نائب الرئيس مرشحا له خلال مؤتمر عقده يوم الأحد.



وقالت إيزيكويسيلي في العاصمة أبوجا" أريد الترشح ،والفوز، في انتخابات الرئاسة 2019 لخدمة المواطنين وإعطائهم أولوية من خلال تعبئة واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن عدد من الأفكار الكبيرة التي ستساعدنا كلنا على بناء دولة استثنائية".