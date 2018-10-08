اليوم .. تلقي واجب العزاء في الأنبا بيشوي في كفر الشيخ

تتلقى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، واجب العزاء في نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط، وذلك في تمام السادسة مساءً.



وكانت كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، قد استقبلت بالأمس، المعزين في الأنبا بيشوي، حيث حرص عدد كبير من المسلمين والقيادات التنفيذية على تقديم واجب العزاء في مطران كفر الشيخ ودمياط.



كان الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة، تنيح فجر الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 76 عامًا.