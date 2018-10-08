حسم انتخابات مجلس إدارة مركز شباب مسير بكفر الشيخ بالتزكية

أسفرت انتخابات مركز شباب مسير بكفر الشيخ، عن حسمها بالتزكية حيث، فاز بمنصب رئيس مجلس الإدارة، عبد المجيد السعيد صحصاح، والمهندس عماد السيد أحمد الشهاوي، بمنصب نائب الرئيس، والمحاسب فرج بدير شدو، بمنصب أمين الصندوق.



كما فاز بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية - أيضًا - كل من: أحمد محرم عبد الحميد صحصاح، وهدير السيد متولي وعمرو فرج كشكة، ومحمود طه البنا حبيب.



وقال أشرف صحصاح، عضو مجلس بيت العائلة بكفر الشيخ، ومن أبناء قرية مسير، إن الانتخابات تمت في جو من المحبة والاحترام بين الجميع وتم حسمها بالتزكية تحت إشراف محمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

