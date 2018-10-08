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أخبار العالم

بالوثائق.. مجلة ألمانية تثبت تورط كريستيانو في حادثة الاغتصاب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:11 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
شريف سيد
نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية وثيقة جديدة قالت إنها للاتفاق الذي تم بين الدول البرتغالي كريستيانو رونالدو وكاثرين مويورجا، التي تتهمه باغتصابها.

وتكشف الوثيقة أن الاتفاق الموقع من الطرفين، عبارة عن التزام كاثيرن الصمت عن واقعة الاغتصاب مقابل الحصول على مبلغ 375 ألف دولار.

وكان محامي كاثيرن، قد أعلن عن تلقيه تليفون من أمريكية تدعي تعرضها للاغتصاب هي الأخرى من قبل الدولي البرتغالي ولاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو.
بالوثائق.. مجلة ألمانية تثبت تورط كريستيانو في حادثة الاغتصاب
بالوثائق.. مجلة ألمانية تثبت تورط كريستيانو في حادثة الاغتصاب
بالوثائق.. مجلة ألمانية تثبت تورط كريستيانو في حادثة الاغتصاب
بالوثائق.. مجلة ألمانية تثبت تورط كريستيانو في حادثة الاغتصاب

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