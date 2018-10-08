اختتام فعاليات القافلة الطبية بقرية المناوفة بكفر الشيخ.. صور

اختتمت مديرية الصحة بكفر الشيخ أمس فعاليات قافلة طبية مجانية شاملة بقرية المناوفة، ضمن سلسلة القوافل العلاجية التي توجهها الوزارة إلى المناطق النائية والمحرومة من خدمات الاخصائي والاستشاري، حيث شهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية على عيادات القافلة المختلفة؛ لإجراء الكشف والفحوصات والتحاليل الطبية المجانية، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، وذلك تحت إشراف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة.



وقال الدكتور إبراهيم جادالله ، منسق عام القوافل الطبية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن القافلة ضمت 12 عيادة طبية شاملة في تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والجراحة والعظام، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للمرضى المستحقين إلى جانب إجراء التثقيف الصحي ، وذلك من خلال عقد ندوات حول ترشيد استهلاك المياه وعدوى فيروس سي وختان الإناث، وتنظيم الأسرة، وأمراض الصيف المعدية السارية وغير السارية.



جدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية تطلق قافلة طبية شاملة، السبت المقبل، بقرية أبو بدوي، بمركز بيلا.

