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منوعات

تستأجر قاتلًا للتخلص من جيرانها.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:50 ص
صدى البلد
كريم جمال
استأجرت سيدة روسية قاتلًا مأجورًا، للتخلص من جيرانها المزعجين، حيث يصدرون أصوات أعمال صيانة داخل منزلهم فى ساعات متأخرة من الليل، فلا تستطيع النوم بهدوء.

وبحسب روسيا اليوم، تعاقدت مع القاتل ولحسن حظ الجيران، تبين أن القاتل كان شرطيا متخفيا يعمل في مدينة بوديونوفسك، وتم القبض عليها بعد معرفة تفاصيل الجريمة.

من ناحية أخري وثقت كاميرا مراقبة المحادثة الكاملة بين السيدة والقاتل المزيف، والغريب أنه طالبته حتي بقتل الأطفال مقابل 1500 دولار عن قتل الأم والأب، ثم الطفل مقابل مبلغ آخر.

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