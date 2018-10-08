بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

نشرت عارضة الأزياء بيلا حديد صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "بيلا " خلال الصور بإطلالة ارتدت فيها فستان من اللون الأصفر، مع ارتداء أكسسوار حلق وسلسلة معلق بها الصليب.



ظهرت فى بعض الصور تاركة شعرها منسدل على أكتافها و أخرى ترفع شعرها بيديها.



