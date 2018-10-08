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مرأة

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:40 ص
بيلا حديد
بيلا حديد
أسماء عبد الحفيظ
نشرت عارضة الأزياء بيلا حديد صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "بيلا " خلال الصور بإطلالة ارتدت فيها فستان من اللون الأصفر، مع ارتداء أكسسوار حلق وسلسلة معلق بها الصليب.

ظهرت فى بعض الصور تاركة شعرها منسدل على أكتافها و أخرى ترفع شعرها بيديها.

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور
بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور
بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور
بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور
بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

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