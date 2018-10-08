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مرأة

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:38 ص
درة
درة
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة التونسية درة، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

تألقت "درة"، خلال الصور بإطلالة أظهرت رشاقتها وجمالها، وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت فيها، حيث أطلت بفساتين ذات اللون الأخضر بكوم وكوم مكشكش من الجمب الشمال، حاملة هاتفها المحمول بيد والأخرى على شعرها، واضعة مكياج اعتمد على الألوان الأخضر الفاتح المتناسقة مع ألوان فستانها، كما اختارت تسريحة شعر بسيطة منسدل على الأكتاف، ما منحها إطلالة كلاسيكية مميزة.
درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور
درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

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