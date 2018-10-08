أسرة مسلسل البيت الكبير تبدأ تصوير الجزء الثاني

يبدأ المخرج محمد النقلى تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثانى فى مسلسل "البيت الكبير"، الثلاثاء المقبل فى منطقة دهشور بعد جلسات عمل طويلة عقدها المخرد منذ فترة من أجل التحضيرات .



مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلى، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.



