ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أسرة مسلسل البيت الكبير تبدأ تصوير الجزء الثاني

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
شيري نبيل
يبدأ المخرج محمد النقلى تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثانى فى مسلسل "البيت الكبير"، الثلاثاء المقبل فى منطقة دهشور بعد جلسات عمل طويلة عقدها المخرد منذ فترة من أجل التحضيرات .

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلى، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.

ترشيحاتنا

منتخب مصر يبدأ معسكره المغلق استعدادا لمواجهتي سوازيلاند.. اليوم

قضية اغتصاب جديدة تطارد كريستيانو رونالدو

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

وزير التعليم: مقدرش أرفد أي موظف مقصر عندي .. لهذا السبب

البحوث الإسلامية يوضح عقوبة من يغلق بابه في وجه جاره يوم القيامة

قراءة القرآن في الصلاة بهذه الطريقة لا تجزئ وتحرمك ثواب التلاوة

كيف تسهم زيارة ميلانيا ترامب في الترويج للسياحة.. نواب: رسالة للعالم باستقرار مصر.. وعلى تنشيط السياحة استغلال الحادث

وزير الري: متر مياه الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات

وزير الري يكشف آخر تطورات سد النهضة

الأرصاد تحذر من أمطار غرب البلاد

مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو

ياسمينا العلواني: المفروض الأهلي يجيب مدرب تاني للمباريات المحلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة في أحدث ظهور على إنستجرام بإطلالة جذابة

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو
أحمد سامي: المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: البطولة العربية لا تصب في مصلحة الفرق وأفريقيا أهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟