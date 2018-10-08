اليوم.. محمد سراج يقدم الغنا رايح جاي على الراديو

تنطلق مساء اليوم الإثنين أولى حلقات البرنامج الإذاعي "الغنا رايح جاي" عبر محطة راديو هيتس، والذي يقدمه الفنان محمد سراج والإعلامية مي حافظ.



ويذاع البرنامج يومي الأحد والإثنين في تمام الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة مساء، ويأتي هذا البرنامج في إطار الخريطة البرامجية الجديدة، والانطلاقة الجديدة للراديو والمقرر لها اليوم.