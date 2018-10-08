ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

اليوم.. محمد سراج يقدم الغنا رايح جاي على الراديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تنطلق مساء اليوم الإثنين أولى حلقات البرنامج الإذاعي "الغنا رايح جاي" عبر محطة راديو هيتس، والذي يقدمه الفنان محمد سراج والإعلامية مي حافظ.

ويذاع البرنامج يومي الأحد والإثنين في تمام الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة مساء، ويأتي هذا البرنامج في إطار الخريطة البرامجية الجديدة، والانطلاقة الجديدة للراديو والمقرر لها اليوم.

ترشيحاتنا

اليوم .. محاكمة الفنانة مريهان حسين في قضية كمين الهرم

رجل يغرس سكينا بطول 8 بوصات في رأسه لعدم قدرته على التنفس من الأنف .. فيديو صادم

8 أسباب صادمة للصداع المستمر عليك بعلاجها أولا

ننشر برنامج منافسات مصر في دورة ألعاب أولمبياد الشباب بالأرجنتين

أمين الفتوى يوضح هل صلاة الفجر سنة أم فريضة؟.. فيديو

الاتحاد يحسم مصير مشاركة رزاق سيسيه أمام الزمالك في البطولة العربية ..فيديو

تايسون سائق التاكسي الـ فول بورد: مثلجات ومياه ومسليات للزبون.. كأنه في بيته

منظومة الشكاوي الحكومية: الدولة تفتح قنوات التواصل مع جميع المواطنين

كيف تسهم زيارة ميلانيا ترامب في الترويج للسياحة.. نواب: رسالة للعالم باستقرار مصر.. وعلى تنشيط السياحة استغلال الحادث

أحمد سامي: لا يوجد فريق ضامن الفوز.. وخسارة الأهلي دليل.. فيديو

حركة المطار..الوفود المشاركة بمؤتمر مجلس الدولة تصل القاهرة.. وفد من البرلمان العربي يتوجه لبرلين .. شركة الميناء تنتهي من تجهيزات المستقبلين بمبنى الركاب 2.. بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران والإياتا

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة في أحدث ظهور على إنستجرام بإطلالة جذابة

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو
أحمد سامي: المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: البطولة العربية لا تصب في مصلحة الفرق وأفريقيا أهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟