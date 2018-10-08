الأسد يعلق على الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين تركيا وروسيا بشأن الذي إدلب، هو إجراء مؤقت حققت من خلاله الدولة عدة مكاسب، مشيرا إلى أن موقف حكومته واضح بأن هذه المحافظة وغيرها من الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرة الارهابيين، ستعود الى كنف الدولة السورية.



وقال الأسد أمام حزب البعث الحاكم وفق ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية أنه كلما تقدمت الحكومة السورية باتجاه الانتصار سيعمل أعداء سورية على تكثيف محاولاتهم لاستنزافها عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبالتالي ستكون أمام تحديات داخلية لا تقل خطورة عن الحرب.



وفي هذا الإطار اعتبر الأسد أن بلاده مقبلة على معركة إعادة تأهيل بعض الشرائح التي كانت حاضنة للفوضى والإرهاب، لكي لا تكون هذه الشرائح ثغرة يتم استهداف سورية في المستقبل من خلالها.



وشدد الأسد على أن حزب البعث يجب أن يلعب دورًا في معالجة تبعات الحرب، وأن يقوم بدراسة عميقة للمجتمع والتحولات التي طرأت عليه، وطرح تصوراته وتعريفاته حول العناوين والمصطلحات التي يتم تداولها في المجتمع، والقيام بعملية مواءمة بين الخطاب والممارسة وبين العقيدة كي يكون قادرًا على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.