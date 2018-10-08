ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأسد يعلق على الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:33 ص
بشار الأسد
بشار الأسد
شريف سيد
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين تركيا وروسيا بشأن الذي إدلب، هو إجراء مؤقت حققت من خلاله الدولة عدة مكاسب، مشيرا إلى أن موقف حكومته واضح بأن هذه المحافظة وغيرها من الأراضي السورية المتبقية تحت سيطرة الارهابيين، ستعود الى كنف الدولة السورية.

وقال الأسد أمام حزب البعث الحاكم وفق ما نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية أنه كلما تقدمت الحكومة السورية باتجاه الانتصار سيعمل أعداء سورية على تكثيف محاولاتهم لاستنزافها عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وبالتالي ستكون أمام تحديات داخلية لا تقل خطورة عن الحرب.

وفي هذا الإطار اعتبر الأسد أن بلاده مقبلة على معركة إعادة تأهيل بعض الشرائح التي كانت حاضنة للفوضى والإرهاب، لكي لا تكون هذه الشرائح ثغرة يتم استهداف سورية في المستقبل من خلالها.

وشدد الأسد على أن حزب البعث يجب أن يلعب دورًا في معالجة تبعات الحرب، وأن يقوم بدراسة عميقة للمجتمع والتحولات التي طرأت عليه، وطرح تصوراته وتعريفاته حول العناوين والمصطلحات التي يتم تداولها في المجتمع، والقيام بعملية مواءمة بين الخطاب والممارسة وبين العقيدة كي يكون قادرًا على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.

ترشيحاتنا

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أحمد فتحي أمام الاتحاد

ملكة جمال مصر توجه رسالة لرواد فيس بوك: لا ألتفت لآراء الآخرين.. فيديو

75 دقيقة.. سيطرة أهلاوية وصمود من الاتحاد للحفاظ على التقدم.. فيديو

عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو

الاتحاد يضرب الأهلي بالهدف الثالث عن طريق ديديه .. فيديو

محمد مصيلحي: مكناش نحلم باللي عملناه مع الأهلي.. المباراة تاريخية ..فيديو

مذيع يفاجئ زميلته بطلب يدها ويلبسها الدبلة على الهواء: مكنتش أتخيل.. فيديو

وزير الري يكشف آخر تطورات سد النهضة

وزير الري: إزالة 400 ألف حالة تعد على النيل

ضبط 1007 قضايا تموينية في المحافظات

العقيد حاتم صابر يكشف حقائق جديدة عن رأفت الهجان وأشرف مروان

بدء طرح وحدات باروك بالعاصمة الجديدة للبيع خلال أسابيع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيلا حديد تتألق من جديد بالأصفر.. صور

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

فيديو

عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو
أحمد سامي: المؤجلات تمثل ضغطا كبيرا على لاعبي الأهلي.. فيديو
أحمد سامي: البطولة العربية لا تصب في مصلحة الفرق وأفريقيا أهم
نصر سالم: سرية مصرية قهرت لواء وكتيبة دبابات وأخرى مظلات إسرائيلية في 56

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟