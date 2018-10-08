رنا سماحة تكشف عن تفاصيل الجزء الثاني لمسلسل أفراح أبليس

قالت الفنانة رنا سماحة في تصريح لصدي البلد عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني لمسلسل " البيت الكبير " أمام النجم جمال سليمان .



وأضافت أن "أفراح إبليس٢"، تدور أحداثه حول "همام"رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته "جملات" التى تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن همام يقع فى حب هذه الخادمة.



وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوس من أجل السيطرة على تجارة الحديد، وهو بطولة "جمال سليمان، ومحمود عبدالمغنى، وصابرين، ومنة فضالي، وإيناس عز الدين، وأحمد صفوت، وهنادى مهنا، ومحمد الصاوى، وحمدى الوزير، وعبدالله مشرف، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، وضياء الميرغنى، وماجد الشريف، وآية سماحة، وتأليف مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبدالله، وإخراج أحمد خالد أمين ولم يتم عرضه حتى الآن".