جيهان خليل تبدأ تصوير دورها في فيلم رأس السنة

بدأت الفنانة جيهان خليل، تصوير أول مشاهدها في فيلم "رأس السنة" بعد انضمامها لفريق العمل مؤخرا .



فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظي وإخراج محمد أحمد صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم "أحمد مالك، وإياد نصار، وشيرين رضا، وبسمة، وإنجي المقدم، وهدى المفتي، وسالي عابد، وتم تصوير المشاهد الأولى من الفيلم الأسبوع قبل الماضي فى مدينة الغردقة".



