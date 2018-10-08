مينا عطا في حواره لـ صدى البلد: أتدخل في تفاصيل برنامج باب الغنا.. وأتمنى تقديم برنامج تليفزيوني الفترة المقبلة

أتمنى أن أقف أمام كاميرا السينما.. وسعيد بردود الأفعال حول باب الغنا

أؤيد فكرة تقديم المطرب للبرامج.. ولن أسمح لأبنائي بدخول عالم الفن



نجاح كبير يحققه برنامج "باب الغنا" الذي يقدمه المطرب مينا عطا برفقة رنا سماحة عبر إذاعة "9090"، حيث أن البرنامج قريب من الشارع المصري وخاصة الشباب ، مينا تحدث في حواره لصدي البلد عن كواليس البرنامج و ردود الأفعال التي تصل إليه وعن أمنياته الفترة القادمة في تقديم برنامج عبر الفضائيات ولكن بمعايير خاصة تناسب الجمهور العربي الذي يحترمه.



وقال المطرب مينا عطا إنه سعيد بردود الأفعال التي وصلت إليه عن برنامج "باب الغنا" الذي يقدم علي راديو "9090".



وأضاف: الحمد لله ردود الأفعال التي تأتي لي حول البرنامج قوية وهناك تفاعل كبير من الجمهور حول البرنامج من خلال رسائلهم النصية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يميز برنامج "باب الغنا" أن كل الجمهور يسمعه أثناء عودتهم من عملهم في سيارتهم.



تتر البرنامج الذي يذاع حصريا على قنوات "dmc"، من كلمات راؤول، وألحان مينا عطا، وتوزيع محمد عاطف الحلو وإخراج مرقص عادل.



تابع مينا : إنه يتدخل في إعداد حلقات برنامج "باب الغنا" من أجل الخروج بعمل جيد خاصة أنه قريب من جمهوره عن طريق تفاعله مع السوشيال ميديا.



وأضاف "عطا" لـ صدى البلد أن فريق العمل بأكمله يبذل مجهودا كبير ولكن تدخلي يكون في مجالي الغناء فقط، وأيضا بعد الجلسات التحضيرية التي نقوم بها أسبوعيا.



تابع : إنه يتمنى أن يقدم برنامجا تليفزيونيا الفترة القادمة خاصة بعد نجاح تجربة برنامج "باب الغنا" الذي يذاع على راديو "9090 ".



وأضاف عطا: خضت منذ فترة تجربة البرنامج التليفزيوني وكان يذاع علي قناة دبي والحمد لله التجربة حققت نجاحا كبيرا.



وتابع: هناك معايير مهمة من أجل تكرار التجربة وهي أن يكون البرنامج هادفًا ويناقش موضوعات محترمة بالإضافة إلى أن تتمتع القناة بجماهيرية كبيرة.



وقال إنه يتمنى أن يقدم برنامج فني بمفرده في الفترة المقبلة خاصة بعد نجاح تجربة برنامج " باب الغنا " الذي يذاع على راديو "9090".



تابع : يمكن أن أقدم برنامجا بمفردي لو جاءت لي فرصة مناسبة تحمل العديد من المفاجآت بعيدا عن الفكرة التي أقدمها في هذه الفترة، كل ما يشغل بالي هو الجمهور الذي أصبح يثق بي فدوري أن أقدم موضوعات هادفة الشباب أصبح لديه وعي كبير والسوشيال ميديا لا تترك أحدا في حاله وإذا لم يعجبه الموضوعات أو أهداف البرنامج سوف يعلن.



وأيد المطرب مينا عطا فكرة تقديم المطرب للبرامج خاصة بعد نجاح هذه التجربة في الفترة الأخيرة.



وأضاف : إذا كان المطرب يتمتع بموهبة كبيرة بالاضافة الي حب الجمهور له ، فهي طريقة جيدة من أجل سرعة وصول النجم للجمهور والتواصل معهم ولكن الأهم فكرة التقبل من الطرفين وهناك نجوم نجحوا في هذه الخطوة وآخرون فشلوا.



وقال إنه يتمنى أن يشارك في عمل سينمائي الفترة المقبلة، خاصة أنه كان من الموهوبين في التمثيل أثناء المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب.



وأضاف عطا: "هناك أدوار فنية عديدة أتمني أن أشارك بها خاصة أن لدي معايير خاصة في اختيار الأدوار منها أن يناقش العمل قضية مهمة بالإضافة الي أن الدور يكون جديد وله رسالة".



وفي نهاية الحوار عبر الفنان مينا عن سعادته البالغة بزواجه من الفتاة التي أحبها منذ أكثر من 11 عاما مشيرا إلى أن زوجته لا تغار عليه من المعجبين لانها على علم بطبيعة المهنة والمعجبين.



وتابع: لا أسمح بدخول ابنائي المجال الفني نظرا للمتاعب في هذه المهنة الصعبة.