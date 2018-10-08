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أخبار العالم

نجل العاهل السعودي يكشف عن موقف جمع والده بمعلمه

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:08 ص
الأمير سلطان بن سلمان
الأمير سلطان بن سلمان
شريف سيد
كشف الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ونجل العاهل السعودي، عن موقف جمع الملك سلمان بن عبدالعزيز بمعلمه أثناء صغره .

وحكى الأمير موقفا لوالده —الملك سلمان- مستعيدا ذكريات دراسته الأولى، وفق ما نقلته صحيفة "عكاظ" قائلا: "عندما بدأت الدراسة أنا وأخي فهد أبلغ والدي معلمنا آنذاك المربي الفاضل عثمان الصالح -رحمه الله- الذي كان معروفا بالشدة والحكمة، بمقولته الشهيرة يا شيخ عثمان هذا فهد وسلطان لك اللحم ولي العظم".

وأعرب خلال حضوره حفلة يوم المعلم، أمس عن اعتزازه بمعلميه، مفسرا مقطع الفيديو الذي انتشر له خلال زيارته لأحد معلميه، بالقول تعلمنا ذلك من أبائنا، مؤكدا على دور العاهل السعودي في دعم التعليم والمعلمين.

ويعد سلطان بن سلمان هو أول رائد فضاء عربي، ومعروف اهتمامه الكبير بالفضاء والطيران.

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