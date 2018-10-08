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منوعات

سائق دراجة هوائية ينجو من الموت بأعجوبة.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:43 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة مترو البريطانية مقطع فيديو صادما يظهر لحظة نجاة دراج من الموت المحقق، بعدما أفلت بعمره فى أقل من ثانية، قبل أن تسقط شجرة فجأة عليه.

جاءت الحادثة أثناء فعاليات سباق للدراجات الهوائية فى منطقة Chalk Farm غرب العاصمة لندن، ولحسن الحظ تمكن سائق الدراجة من توخي الحذر والإفلات على الرغم من المسافة التى لم تتجاوز ملليمترات فقط بينه وبين الشجرة القاتلة.

ولحسن الحظ وثق أحد الحضور فى السباق الواقعة الجنونية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما تعجب الرواد من نجاة هذا الرجل من الموت المحقق.


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