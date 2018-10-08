وزيرة الصحة تتابع تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي بالإسكندرية

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة الإسكندرية، لتفقد عددا من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الجولة تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، على أرض الواقع، لافتا إلى أن الوزيرة ستجوب عددا من محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة خلال الفترة القادمة.



وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمستشفى حميات الإسكندرية، ثم مركز سان ستيفانو، ثم العيادات المتنقلة بمنطقة القلعة، وتختتم الوزيرة جولتها بعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج اليوم السادس لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والأمراض غير السارية من مركز صحة المرأة.



جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية انطلقت يوم الاثنين الموافق الأول من شهر أكتوبر الحالى فى 9 محافظات ويستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.



ويشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع الاكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم.