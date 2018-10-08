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منوعات

تدخن سيجارة في حمام الطائرة.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة تدخين سيدة لسيجارة فى حمام طائرة في الجو، الأمر الذى هدد سلامة الطائرة.

تعود التفاصيل عندما لاحظ ركاب الطائرة سلوك السيدة الغريب، على متن طائرة إيزي جيت، متجهة من نابولي إلى ليفربول، وبعد تقصي طاقم الطائرة عن الراكبة، تبين أنها كانت تدخن سيجارة في أحد حمامات الطائرة.

وبمجرد هبوط الطائرة، طلب قائد الطائرة من الركاب البقاء فى أماكنهم لحين وصول الشرطة، والتي أنزلت هذه السيدة من الطائرة تمهيدًا لاعتقالها.

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