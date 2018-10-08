تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية



كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.



وأوضح هشام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن اليوم بداية النشاط الأسبوعي لكافة الموظفين والطلبة حيث ستشهد كافة الطرق والمحاور الرئيسية أحجام متوسطة وكثيفة ، بالتزامن مع نشر الخدمات المرورية المدعومة بالأوناش والخدمات الفنية في كافة الطرق والمحاور الرئيسية.



وأشار إلى أنه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة بالطرق الرئيسية والفرعية حتى الآن.



أما عن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة فأكد أن كباري أكتوبر وقصر النيل والجامعة وعباس تعمل جميعا بشكل جيد حتى الآن ومن المتوقع أن تشهد كثافات متوسطة خلال الساعات القادمة، أما محور 26 يوليو يشهد كثافات عالية في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان حيث نصح بطريق الواحات كبديل لتجنب الزحام.



ونوه الخبير المروري إلى الإغلاق الجزئي لشارع 26 يوليو من أمام سيما على بابا نظرا لأعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق ، علاوة على وجود كثافات عالية أعلى الدائري ونصح باستقلال طريق شبرا بنها الحر ومحور المرج.



كما أكد على استمرار إغلاق محور المشير طنطاوي جزئيا للقادم من القطامية مع إتاحة طرق أرضية أسفل الكوبري ، وذلك لأعمال التطوير والصيانة وإنشاء كباري للمشاه مع استمرار الغلق الجزئي لطريق السويس.



وأكد أن التحويلات الخاصة بإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مازالت مستمرة في مناطق جسر السويس وأحمد عرابي والقومية العربية ووادي النيل علاوة على الإغلاق الجزئي لميدان النهضة لإنشاء الاتجاه الثاني للنفق.

