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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 08:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الاثنين، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 32 - الصغرى 22، اليوم، علمًا بأن درجات الحرارة ستنخفض غدًا لتسجل 31 درجة للعظمى و21 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، وستظل درجات الحرارة متغيرة حتى نهاية الأسبوع.

الإسكندرية: العظمى 29 – الصغرى 22، علمًا بأن درجات الحرارة ستستمر فى الانخفاض لتسجل 28 درجة للعظمى و22 للصغرى.

مطروح: العظمى 28- الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستسمر فى الانخفاض حتى تسجل 26 للعظمى و19 للضغرى فى نهاية الأسبوع.

الغردقة: العظمى 34، والصغرى 25، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى صباح الخميس القادم لتعاود فى الانخفاض مرة أخرى وتسجل 33 للعظمى و23 للصغرى.

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