ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مؤرخ: قنا والأقصر قدمتا أكثر من 2000 شهيد خلال حروب مصر الحديثة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:29 م
محافظة قنا
محافظة قنا
يوسف رجب
قال المؤرخ بحبح فكرى الحباظى، إن محافظة قنا ومعها الأقصر قبل أن ينفصلا، قدمت أكثر من 2000 شهيد خلال حروب مصر الحديثة" الاستنزاف- 1967- 1973" فداء لمصر، التقى حتى الآن بـ 100 أسرة شهيد موزعين على مراكز المحافظة المختلفة، من خلال رحلة بحث بدأت من أبوتشت شمالًا حتى اسنا جنوبًا، رصد خلالها ذكرياتهم عن الشهداء ودون ذلك فى أكثر من كتاب، تكريمًا لتاريخ الشهداء.

وأضاف الحباظى، "تأثرت كثيرًا خلال لقائى بأسر الشهداء، فقد كنت أعتقد بعد مرور كل هذه السنوات أن الدموع قد جفت ولم يعد لها وجود فى عيون أهالى وأسر الشهداء، إلا أننى فوجئت بأن الدموع تتدفق كالأنهار خلال سرد ذكرياتهم عن الشهداء جعلتنى لا أتمالك نفسى فى بعض الأحيان".

ولفت إلى أن من أبرز هذه النماذج عز الدين شقيق الشهيد الملازم سعيد محمود أبو الشيخ "سلاح المهندسين ابن مركز نقاده"، والذي كان له رواية حكاها له شقيقه حيث أن الشهيد الراحل خلال مشاركته فى رحله إلى بورسعيد فى المرحلة الثانوية وقبل أن يلتحق بالجيش زار مدافن الشهداء ببورسعيد وتمنى أن يكون بينهم وقد تحقق له ما أراد لأنه صدق مع الله.

وتابع الحباظى، أن والدة الشهيد حسين عبدالرحيم، ما زالت تحتضن صورة نجلها الشهيد رغم مرور كل هذه السنوات، فيما كان الشهيد ملازم فتحى فخرى يونان الذى التحق بسلاح المهندسين من أبرز النماذج الرائعة للشهداء، فكان مقررًا إتمام خطوبته يوم الرابع من أكتوبر، لكنه ذهب ولم يرجع إلا جثة هامدة.

ترشيحاتنا

الحزن يخيم على تويتر بعد وفاة دينا هارون: الموت ينتقي أجمل الزهور

7 معلومات عن هشام عشماوي أخطر إرهابي مصري تم القبض عليه في ليبيا

أولياء الأمور أمام التعليم : يا وزير يا وزير قول لنا فين هو التطوير .. صور

القوات المسلحة: مقتل 52 تكفيريا في سيناء .. فيديو

ومن العشق ما قتل..سيدة تتفق مع عاطل على قتل زوجها وإخفاء جثته بالصحراء

أحمد فلوكس يعلن ارتباطه بـ هنا شيحة بهذه الطريقة

محللة سياسية: أمريكا قادرة على تدمير إيران

الزراعة: لجنة فنية للنظر في طلبات تصدير الكلاب للخارج

القوات المسلحة: ضبط طائرة بدون طيار لمراقبة القوات في سيناء .. وتدمير 28 سيارة قبل اختراقها للحدود الغربية .. فيديو

القبض على هشام عشماوي أخطر إرهابي مطلوب لمصر في ليبيا

10 معلومات في البيان الـ 28 للعملية العسكرية سيناء 2018 .. فيديو

6 جنيهات تراجعا في سعر الذهب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

بسبب سوء الخدمة.. محافظ المنوفية يحيل العاملين بالوحدة الصحية بشنوان للتحقيق.. صور

بدء دراسات تنفيذ مترو المنصورة .. صور

10 أفكار لـ جذامة غير تقليدية

مظاهرة لطلاب الجامعة العمالية لعودة نظام الـ 4 سنوات.. شاهد

فيديو

رئيس التنمية المستدامة: مصر تحتاج إلى 44 مدينة جديدة.. فيديو
استرداد 7 آلاف فدان أملاك دولة فى المنيا وأبوقرقاص.. فيديو وصور
الأوقاف: إطلاق حملة وطن بلا إدمان للتوعية من التدخين قريبا ..فيديو
حماية المستهلك: حل الشكاوى مباشرة بناء على تعليمات الرئيس..فيديو
المستشار أحمد أبو العزم يكشف أهداف المؤتمر الدولي لمجلس الدولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟