مؤرخ: قنا والأقصر قدمتا أكثر من 2000 شهيد خلال حروب مصر الحديثة

قال المؤرخ بحبح فكرى الحباظى، إن محافظة قنا ومعها الأقصر قبل أن ينفصلا، قدمت أكثر من 2000 شهيد خلال حروب مصر الحديثة" الاستنزاف- 1967- 1973" فداء لمصر، التقى حتى الآن بـ 100 أسرة شهيد موزعين على مراكز المحافظة المختلفة، من خلال رحلة بحث بدأت من أبوتشت شمالًا حتى اسنا جنوبًا، رصد خلالها ذكرياتهم عن الشهداء ودون ذلك فى أكثر من كتاب، تكريمًا لتاريخ الشهداء.



وأضاف الحباظى، "تأثرت كثيرًا خلال لقائى بأسر الشهداء، فقد كنت أعتقد بعد مرور كل هذه السنوات أن الدموع قد جفت ولم يعد لها وجود فى عيون أهالى وأسر الشهداء، إلا أننى فوجئت بأن الدموع تتدفق كالأنهار خلال سرد ذكرياتهم عن الشهداء جعلتنى لا أتمالك نفسى فى بعض الأحيان".



ولفت إلى أن من أبرز هذه النماذج عز الدين شقيق الشهيد الملازم سعيد محمود أبو الشيخ "سلاح المهندسين ابن مركز نقاده"، والذي كان له رواية حكاها له شقيقه حيث أن الشهيد الراحل خلال مشاركته فى رحله إلى بورسعيد فى المرحلة الثانوية وقبل أن يلتحق بالجيش زار مدافن الشهداء ببورسعيد وتمنى أن يكون بينهم وقد تحقق له ما أراد لأنه صدق مع الله.



وتابع الحباظى، أن والدة الشهيد حسين عبدالرحيم، ما زالت تحتضن صورة نجلها الشهيد رغم مرور كل هذه السنوات، فيما كان الشهيد ملازم فتحى فخرى يونان الذى التحق بسلاح المهندسين من أبرز النماذج الرائعة للشهداء، فكان مقررًا إتمام خطوبته يوم الرابع من أكتوبر، لكنه ذهب ولم يرجع إلا جثة هامدة.