رجيم سريع لتخسيس الكرش في أسرع وقت

وزنك زاد ورشاقتك أصبحت في خطر ولذلك تبحثين عن برنامج رجيم سريع لتخسيس البطن بأسرع وقت خاصة وأن لديك مناسبة وتريدين الظهور بمظهر ولوك مختلف إليك رجيم سريع لتخسيس البطن بسرعة لا تتوقعينها يقدمه إستشارى التغذية العلاجية والسمنة خالد يوسف لـ"صدى البلد"





الافطار للرجيم السريع :





· رغيف سن + جبنه قريش + كوب شاى.





الغذاء للرجيم السريع:





· اليوم الاول والثانى : رغيف سن + طبق شوربة خضار + شريحة لحم مشوى.

· اليوم الثالث: 4 ملاعق ارز + خضار سوتيه .

· اليوم الرابع : 2 شريحه بفتيك + طبق سلاطه + 4 م أرز.

· اليوم الخامس : 2 شريحة كبدة مشويه + سلاطه + 3 ملاعق مكرونة.

· اليوم السادس والسابع : طبق شوربة خضار + 3 شريحة لحم مشوى





العشاء للرجيم السريع :





· 1 توست + جبنه لايت + خيار + كوب عصير ليمون دايت.



