مقتل شخص على يد اثنين بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر فى ارتكاب واقعة مقتل سائق توك توك بقصد السرقة.





وكان بلاغ قد ورد لمركز شرطة الفيوم بالعثور على جثة "سائق توك توك سن18، مقيم بإطسا" بأرض زراعية دائرة المركز بكامل ملابسه ووجود خط أزرق حول رقبته، وأكد والده غياب المجنى عليه منذ عدة أيام واختفاء التوك توك الذى يعمل عليه.





ومن خلال قيام قطاع الأمن العام بتكوين فريق بحث بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد م. ر- سن 25، ميكانيكى، و محمد ر. ب- سن 24..مُقيمان بدائرة مركز شرطة إطسا.





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم الأول.. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى بقصد سرقة مركبة "التوك توك" واستدراج هما للمجنى عليه بمكان العثور، بزعم توصيلهم وتم ضبط مركبة "التوك توك" بمكان إخفائها بمنطقة كرداسة بالجيزة.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.