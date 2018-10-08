سر تكتم دياب على حفل زفافه وتجاهل دعوة النجوم

كشف الفنان محمد دياب، من خلال حسابه الخاص على "فيس بوك" عن سر عدم دعوة النجوم لحضور حفل زفافه والذي أقيم أمس.



وكتب دياب: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من ساعات قليلة عقدت قرانى وسط الأهل فقط ولَم أقم زفافا او فرحا كما يدعى البعض وإلا كان من الضروري أن أدعى كل أحبائي وأصدقائي الذين أتشرف بوجودهم في حياتي ولكن اقتصر الحضور على الأهل فقط، أشكركم جميعًا على شعوركم الجميل ربنا يسعدكم جميعا ويطمن قلوبكم".



وكان دياب تزوج من المذيعة هاجر الإبياري بعد قصة حب قوية جمعت بينهما.