ندوة بغرفة القاهرة التجارية حول قانون حماية المستهلك

تعقد الغرفة التجارية بالقاهرة، ندوة يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر الجاري، حول أهم ملامح قانون حماية المستهلك الجديد.



وتستضيف الغرفة للتحدث في الندوة المهندسة عنان هلال رئيس مجلس إدارة جمعية عين مصر لحماية المستهلك، للتحدث عن حقوق المستهلك وواجباته والتزامات الموردين والمعلنين وسرد تاريخى لقانون حماية المستهلك من حيث إنشائه وتطويره.



وقالت الدكتورة ليلى البيلى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الندوة تعقد بالتعاون مع لجنة الأيزو، وتحت رعاية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المهندس إبراهيم العربى، وفى إطار الدور المجتمعى الذى تلعبه الغرفة التجارية للقاهرة.