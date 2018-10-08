ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

ندوة بغرفة القاهرة التجارية حول قانون حماية المستهلك

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تعقد الغرفة التجارية بالقاهرة، ندوة يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر الجاري، حول أهم ملامح قانون حماية المستهلك الجديد.

وتستضيف الغرفة للتحدث في الندوة المهندسة عنان هلال رئيس مجلس إدارة جمعية عين مصر لحماية المستهلك، للتحدث عن حقوق المستهلك وواجباته والتزامات الموردين والمعلنين وسرد تاريخى لقانون حماية المستهلك من حيث إنشائه وتطويره.

وقالت الدكتورة ليلى البيلى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الندوة تعقد بالتعاون مع لجنة الأيزو، وتحت رعاية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المهندس إبراهيم العربى، وفى إطار الدور المجتمعى الذى تلعبه الغرفة التجارية للقاهرة.

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ روبي وعمرها

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

علقة ساخنة لـ لص أثناء قيامه بسرقة ماشية بإيتاى البارود

اجتماع طارئ للصيادلة اليوم

26 مليار دولار التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو

الصحة: إصابة 28 مواطنا في تصادم أتوبيسين بالشرقية

بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول

البحوث الإسلامية يوضح عقوبة من يغلق بابه في وجه جاره يوم القيامة

الإفتاء توصي بالإكثار من العمل الصالح للفوز بنعمة لا تقدر بثمن

حديقة الحيوان تستقبل مولود مها أبو حراب بعد توقفه عن الإكثار 10 سنوات

بعد تداول فيديو يظهر بيع أدوية على رصيف إمبابة.. رئيس صحة البرلمان يطالب بإحالة المتهمين للنائب العام.. ونائب: يجب تطبيق الإعدام على المتاجرين بالأدوية المغشوشة

نعم أنا معروفة بعدائي للرجال وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. مفيدة شيحة تتحدث لـ صدى البلد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات شيرين عبد الوهاب

الداخلية تضبط 7 كيلو حشيش و15 كيلو بانجو فى حملات أمنية بالمحافظات.. صور

10 صور لإطلالات ياسمين عز مذيعة إم بى سي مصر أثارت الجدل

درة تتألق بالأخضر وتثير إعجاب متابعيها.. صور

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة قادمة من السعودية.. صور

فيديو

كثافات مرورية على المحاور الرئيسية كافة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
بعد إطلاق الأبليكيشن.. ازاي تحجز تذاكر القطارات عبر الهاتف المحمول
عمرو دياب يطلق أغنية بحبك أنا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو
أحمد سامي: مهمة تدريب النجوم مجازفة مثل الأهلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟