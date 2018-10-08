حديقة الحيوان تستقبل مولود مها أبو حراب بعد توقفه عن الإكثار 10 سنوات

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إن الحديقة استقبلت في اليوم العالمي للحيوان أول مولود لحيوان مها أبو حراب الجنوبي، الذي كان متوقفًا تمامًا عن الإكثار لمدة تجاوزت 10 سنوات.



وقال "رجائي" في بيان، إن الجهد الفائق من الطبيب المسئول وفريق العمل من العمال والكلافين أثمر عن ولادة هذا الحيوان، بما يسهم في الحفاظ على نوعه.



وأشار إلى أن المولود بحالة جيدة وهناك متابعة دورية له من قبل فريق بيطري وأحد الكلافين بحديقة الحيوان لمتابعة حالته.