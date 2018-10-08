الحلقات النقاشية لرؤساء وأعضاء الدوائر الجنائية باستئناف القاهرة تواصل أعمالها

واصلت الحلقات النقاشية لرؤساء وأعضاء الدوائر الجنائية، ودوائر طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس المحكمة، أعمالها لليوم الثاني، والتي تستمر لمدة 3 أيام بمشاركة رؤساء محكمة استئناف القاهرة ونواب رئيس محكمة النقض وأعضاء بمجلس القضاء الأعلى.



ويناقش المشاركون اليوم الاثنين المشكلات العملية التي تواجه القاضي في تطبيق النصوص القانونية الإجرائية الجديدة في المواد الجنائية و ضوابط تسبيب الأحكام في المواد الجنائية، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بنظر الطعن بالنقض في مواد الجنح.



وكانت أعمال الحلقات النقاشية انطلقت أمس بحضور مساعدي وزير العدل لشئون التفتيش القضائي ولشئون المركز القومي للدراسات القضائية المستشارين أحمد مختار ومدحت بسيوني، والمستشار إبراهيم الهنيدي النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى.

