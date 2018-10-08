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رياضة

26 مليار دولار التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكر مسح أجراه ديوان المراجعة المالية باليابان أن التكلفة الإجمالية، لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي ستقام عام 2020 قد تصل إلى 3 تريليونات ين (3ر26 مليار دولار)، وتشمل هذه التكلفة نفقات الحكومة المركزية والحكومات المحلية .

وجاء في التقرير أن الحكومة المركزية أنفقت حوالي 1ر80 مليار ين ياباني على 286 مشروعا عاما مرتبطا بدورة الألعاب المذكورة بين العامين الماليين (2013 - 2017) .

وأفاد موقع صحيفة "جابان تايمز" اليابانية بأن حجم الإنفاق على تلك المشروعات يتم الكشف عنه للمرة الأولى.

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