26 مليار دولار التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو

ذكر مسح أجراه ديوان المراجعة المالية باليابان أن التكلفة الإجمالية، لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي ستقام عام 2020 قد تصل إلى 3 تريليونات ين (3ر26 مليار دولار)، وتشمل هذه التكلفة نفقات الحكومة المركزية والحكومات المحلية .



وجاء في التقرير أن الحكومة المركزية أنفقت حوالي 1ر80 مليار ين ياباني على 286 مشروعا عاما مرتبطا بدورة الألعاب المذكورة بين العامين الماليين (2013 - 2017) .



وأفاد موقع صحيفة "جابان تايمز" اليابانية بأن حجم الإنفاق على تلك المشروعات يتم الكشف عنه للمرة الأولى.