26 مليار دولار التكلفة الإجمالية لأولمبياد طوكيو

ذكر مسح أجراه ديوان المراجعة المالية باليابان أن التكلفة الإجمالية، لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي ستقام عام 2020 قد تصل إلى 3 تريليونات ين (3ر26 مليار دولار)، وتشمل هذه التكلفة نفقات الحكومة المركزية والحكومات المحلية .
وجاء في التقرير أن الحكومة المركزية أنفقت حوالي 1ر80 مليار ين ياباني على 286 مشروعا عاما مرتبطا بدورة الألعاب المذكورة بين العامين الماليين (2013 - 2017) .
وأفاد موقع صحيفة "جابان تايمز" اليابانية بأن حجم الإنفاق على تلك المشروعات يتم الكشف عنه للمرة الأولى.
وجاء في التقرير أن الحكومة المركزية أنفقت حوالي 1ر80 مليار ين ياباني على 286 مشروعا عاما مرتبطا بدورة الألعاب المذكورة بين العامين الماليين (2013 - 2017) .
وأفاد موقع صحيفة "جابان تايمز" اليابانية بأن حجم الإنفاق على تلك المشروعات يتم الكشف عنه للمرة الأولى.