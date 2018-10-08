تكريم صاحبة مبادرة اتطوري واتمسكي بحلمك في شرم الشيخ

كرم مؤتمر سفراء السلام الدولي، الذي عُقد بشرم الشيخ شيرين الهواري، صاحبة مبادرة "اتطورى وتمسكي بحلمك" بشرم الشيخ، ولقبت بأوبرا العرب نتيجة جهودها في خدمة المجتمع ونشر ثقافة السلام والأمن وكسفيرة للمرأة المصرية والعربية.



وعقد مؤتمر سفراء السلام برئاسة الدكتور أشرف مرزوق في الفترة من 5 الى 8 أكتوبر الجاري.



وتعد شيرين الهوارى هى مؤسسة مبادرة "اتطورى وامسكى فى حلمك" ومنسقة مؤسسة انا مصراوية بجنوب سيناء، وتهدف مبادرتها إلى إلقاء الضوء على مجتمع شرم الشيخ وخاصة المراة السيناوية وتقديم الدعم للسيدات المكافحات وتشجيعهم على تحقيق ذاتهم والتمسك بأحلامهم.



وقالت شيرين الهواري إن المرأة مشروع جيل بكامله فإذا تم إعدادها صنعت جيلا واعيا ومثقفا ومتحضرا يحمل هموم الوطن، مشيرة الى أن مجتمع شرم الشيخ متحضر ومدينة سلام لكل العالم.